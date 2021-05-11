Горняк22: Алтайские гребцы Дьяченко и Андреева завоевали медали на Кубке России

По итогам соревнований будет произведен отбор спортсменов в национальную команду страны для участия в Кубке мира и квалификационных соревнованиях Олимпийских игр.

Кубок страны по гребле на байдарках и каноэ проходит с 25 по 30 апреля в Краснодаре. В турнире состязаются более 350 сильнейших гребцов из 30 регионов страны. Накануне в гонках на 200 метров отличились сразу двое представителей Центра спортивной подготовки Алтайского края – байдарочник Александр Дьяченко и каноистка Ирина Андреева. Они завоевали по две медали – золотой и серебряной. Причем награду высшего достоинства завоевали в паре, а второе место – в индивидуальном зачете. В экипажах-двойках Дьяченко выступал с Юрием Постригаем, а Андреева – с Олесей Ромасенко.

Напомним, что с 20 по 23 мая в Барнауле состоится второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. В рамках соревнований спортсмены разыграют шесть лицензий на участие в Олимпийских играх в Токио.

На фото: На высшей ступени пьедестала Александр Дьяченко (слева) и Юрий Постригай.

Алтайская правда