Горняк22: Омский «Авангард» впервые стал обладателем Кубка Гагарина

«Ястребы» обыграли в шестом матче финала ЦСКА и выиграли серию 4-2.

Матч в подмосковной Балашихе между омским и московским клубами завершился со счетом 1:0. Единственную шайбу за две секунды до конца первого периода с передачи Оливера Каски забросил Сергей Толчинский, сообщает «Советский спорт».

Напомним, что ЦСКА вел в финальной серии 2-0, но затем проиграл четыре матча подряд. «Авангард» впервые стал обладателем Кубка Гагарина. Последний раз «ястребы» становились чемпионами России в 2004 году, когда Континентальной хоккейной лиги еще не было.

«Авангард» проводил домашние матчи в Балашихе, потому что «Арена Омск», построенная в 2007-м году, пришла в аварийное состояние.

Фото: ХК «Авангард».

Хоккей

Алтайская правда