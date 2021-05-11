Горняк22: Алтайский край уделяет особое внимание развитию культуры и спорта

Культура и спорт вошли в число тех отраслей, работа которых была приостановлена из-за пандемии коронавируса в прошлом году. На это обратил особое внимание в ходе выступления 29 апреля на сессии губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Тем не менее в 2020 году открылись модельные библиотеки в Барнауле и Новоалтайске, продолжился ремонт сельских ДК. В Курье построен новый экспозиционный комплекс Мемориального музея М.Т. Калашникова. На покупку инструментов в музыкальные школы края было выделено более 55 млн рублей.

Не меньше внимания краевые власти уделяли развитию спорта. Для жителей Рубцовска в декабре прошлого года открыл свои двери круглогодичный ледовый комплекс, на строительство которого направлено 122 млн рублей. В Белокурихе появился многофункциональный спортивный комплекс, в Славгороде и Заринске отремонтированы стадионы.

В 2020 году в 13 районах края установлены современные уличные спортивные площадки. Кроме того, к этапу Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ проведены все основные работы по проекту развития гребного канала.

Алтайская правда