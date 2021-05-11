Горняк22: Предпринимателей Алтайского края приглашают стать участниками Спартакиады

5 июня в спортивном клубе «Темп» пройдет II летняя краевая Спартакида субъектов малого и среднего предпринимательства и представителей структур по поддержке малого бизнеса. Впервые мероприятие прошло два года назад и собрало 18 сборных. Победителем стала команда банка ВТБ.

Основной идей спортивного мероприятия станет неформальное общение представителей бизнес-среды в атмосфере соревновательного интереса, приобщение их к здоровому образу жизни. Такое плодотворное общение станет катализатором для появления новых проектов и нахождения точек взаимодействия.

Соревноваться участники будут в девяти видах: стритболе, бадминтоне, гиревом спорте, футболе, настольном теннисе, шахматах и других. Дополнительно можно попробовать свои силы в сдаче норм ГТО.

Регистрация участников будет проходить до 20 мая.

Алтайская правда