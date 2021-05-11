Горняк22: В Алтайском крае растёт число людей, занимающихся спортом

29 апреля на 53-й сессии краевого Законодательного Собрания губернатор Виктор Томенко представил ежегодный отчет о результатах деятельности Правительства региона в 2020 году. В своем выступлении глава региона коснулся темы развития спорта.

По мнению исполнительного директора Олимпийского совета Алтайского края Алексея Дворникова, особо важный показатель — рост числа жителей региона, систематически занимающихся физической культурой и спортом. За три года их доля увеличилась на 10,7%, достигнув в 2020 году 48,6%.

«Это радует и говорит о том, что поэтапное строительство и реконструкция спортивных объектов в крае дают результат. В то же время меня заботит загруженность объектов спорта. Считаю, что муниципальные власти должны приложить максимум усилий, чтобы новые стадионы, хоккейные коробки и открытые спортивные площадки использовались на 100%», — приводит его слова официальный сайт региона.

Алтайская правда