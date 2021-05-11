Горняк22: На время эстафеты «АП» 1 мая перекроют проспект Ленина в Барнауле

Фото Евгений НАЛИМОВ

1 мая в Барнауле состоится традиционная легкоатлетическая эстафета на призы «Алтайской правды». На время проведения соревнований перекроют участок проспекта Ленина.

Эти старты официально открывают легкоатлетический сезон в регионе, с чем и связано большое количество участников. Школьные и мужские команды по традиции пробегут по улицам Барнаула 14 этапов (от площади Октября до улицы Никитина), женские коллективы и сборные детских домов и школ-интернатов будут состязаться в малой эстафете (10 этапов). За всю историю эстафета прерывалась лишь однажды – в 2020 году, причиной стала пандемия коронавируса.

Парад-открытие состоится на площади советов в 10.30, начало – в 11.00. Поэтому в связи с проведением легкоатлетической эстафеты с 10:00 до 15:00 будет перекрыт проспект Ленина от пр. Строителей до ул. Гоголя.

Как сообщили в пресс-центре городской администрации, движение автобусов и троллейбусов будет организовано по объездным схемам. Водителей просят быть внимательными и заранее выбирать маршруты объезда.

Алтайская правда