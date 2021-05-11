Горняк22: Более 1200 спортсменов стали участниками 65-й легкоатлетической эстафеты на призы «Алтайской правды»

Фото Евгений НАЛИМОВ

В центре Барнаула 1 мая прошли традиционные соревнования, открывшие летний спортивный сезон в крае.

Более 1200 человек из 95 команд приняли участие в самых массовых краевых легкоатлетических соревнованиях. Эстафету украсили такие звезды российской легкой атлетики, как чемпион мира и Европы Сергей Шубенков, пробежавший этап за Алтайское училище олимпийского резерва, чемпионка России и победительница юниорского первенства Европы Полина Миллер, выступавшая за родной АлтГМУ, призер Всемирной универсиады Юрий Клопцов (АлтГПУ).

Эстафета стартовала в 11 часов дня, а уже через полтора часа ее участники и зрители узнали результаты забегов на церемонии награждения. Победителями смешанной эстафеты среди школьников стали учащиеся Мамонтовской средней школы. Вторыми и третьими финишировали ребята из 121-го и 124-го барнаульских лицеев.

И в мужской, и в женской эстафетах лучшими в абсолютном зачете стали воспитанники Алтайского училища олимпийского резерва. Среди вузов места распределились следующим образом: первое место заняли девушки БЮИ и парни АлтГПУ, второе – студентки АлтГПУ и студенты АГАУ, бронзовыми призерами в обоих случаях стали команды АлтГУ.

В номинации «ссузы» лучший результат и в мужской, и в женской эстафетах показали спортсмены из Каменского педагогического колледжа.

Легкая атлетика

Алтайская правда