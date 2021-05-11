Горняк22: Александр Ерохин – трехкратный чемпион России по футболу в составе «Зенита»

Клуб из Санкт-Петербурга досрочно оформил чемпионство, разгромив дома московский «Локомотив» со счетом 6:1.

Воспитанник алтайского футбола, а ныне полузащитник питерского «Зенита» Александр Ерохин третий год подряд стал победителем чемпионата России. 2 мая команда Сергея Семака в центральном матче 28-го тура одержала крупную победу над железнодорожниками.

Хет-трик в этом матче оформил иранский нападающий Сердар Азмун, дублем отметился Артем Дзюба, еще один мяч в ворота «Локомотива» отгрузил бразилец Малком. В составе москвичей гол престижа на счету Франсуа Камано.

«Зенит» набрал 61 очко и оторвался от «Локо» на девять баллов, став недосягаемым за два тура до окончания чемпионата. Наш земляк Александр Ерохин в матче не участвовал, однако его вклад в победу питерцев следует признать весьма ощутимым: в 23 матчах барнаулец забил семь мячей и отдал три голевых передачи.

Фото: Анна Майер.

Алтайский футбол

Алтайская правда