Горняк22: Александр Ерохин попал в тройку лучших бомбардиров «Зенита»

Воспитанник барнаульского футбола стал трехкратным чемпионом России в составе питерского клуба.

Вчера «Зенит» досрочно оформил победу в РПЛ, разгромив в 28-м туре дома московский «Локомотив» со счетом 6:1. Наш земляк Александр Ерохин в матче не участвовал, однако его вклад в победу питерцев следует признать весьма ощутимым: в 23 матчах барнаулец забил семь мячей и отдал три голевых передачи. По системе «гол+пас» Ерохин входит в тройку лучших бомбардиров команды. Выше только лидирующие в РПЛ Артем Дзюба и Сердар Азмун.

Отметим, что прежде самым успешными в «Зените» для Ерохина были сезоны 2017/18 и 2018/19, в которых он набирал по 10 очков (7+3 и 6+4, соответственно). Таким образом, барнаулец стал четвертым полузащитником питерского клуба в российской истории, набравшим не менее десятка баллов по системе «гол+пас» в трех чемпионатах. Прежде это удавалось сделать лишь Данни, Александру Спиваку и Константину Зырянову.

Фото: ФК "Зенит".

Алтайский футбол

Алтайская правда