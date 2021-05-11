Горняк22: Алтайский бегун Сергей Шубенков хочет получить нейтральный статус

Алтайский бегун Сергей Шубенков (чемпион мира в 2015 году) отправил заявку в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (World Athletics) на получение нейтрального статуса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова Павла Воронкова – менеджера Шубенкова.

Такой статус необходим для участия в международных стартах, включая и Олимпиаду в Токио. За оформление такого статуса алтайскому спортсмену придется заплатить ассоциации 250 долларов, а также предоставить официальные письма от Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

1 мая Сергей Шубенков принял участие в легкоатлетической эстафете на призы газеты «Алтайская правда» в Барнауле.

В 2021 году нейтральный статус, позволяющий выступать на крупных международных стартах (Олимпийских играх, молодежном чемпионате Европы, чемпионатах и первенствах мира), могут получить не более 10 спортсменов без права замены. К 30 апреля статус получили уже четверо россиян.

Фото: соцсети Сергея Шубенкова

Барнаул

Алтайская правда