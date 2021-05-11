Горняк22: В Барнауле прошла церемония открытия первенства России по боксу

Фото Евгений НАЛИМОВ

Старт масштабным соревнованиям дал губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Сегодня в «Титов Арене» открылось первенство страны по боксу среди юниоров 17-18 лет. В турнире принимают участие более 260 спортсменов из 53 регионов России. Боксеры сражаются за золотые медали и возможность войти в состав сборной на международные соревнования.

В церемонии открытия приняли участие губернатор Алтайского края Виктор Томенко, генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев, победитель Олимпийских игр 2004 года Гайдарбек Гайдарбеков, экс-чемпион мира по профессиональному боксу Денис Лебедев и председатель правления Федерации бокса Алтайского края Армен Тоноян.

– Эти соревнования являются для нас действительно долгожданными, – отметил Виктор Томенко. – Бои, которые состоятся в «Титов Арене», помогут определить тех, кто составит ближайший резерв национальной команды, кто будет стремиться к тому, чтобы достичь самой высокой спортивной награды – получить олимпийское золото. Убежден, что все гости получат удовольствие от знакомства с нашим краем, с его столицей. Хочу всем участникам пожелать силы воли, самоотверженности и по возможности победы.

После выступления губернатора слово взял руководитель глава Федерации бокса России Кирилл Щекутьев. Он отметил, что хозяева первенства страны в Барнауле высоко подняли планку организации таких мероприятий.

– Некоторые из тех спортсменов, которые выйдут на барнаульский ринг, будут представлять страну на Олимпийских играх 2024 года в Париже, – сказал Кирилл Щекутьев. – Поэтому мы со своей стороны особенно внимательно подходим к проведению таких соревнований.

В завершение церемонии Виктор Томенко совершил символический удар в гонг, дав официальный старт проведению турнира в Барнауле. Напомним, вход на соревнования бесплатный. Первенство страны продлится восемь дней. Церемония закрытия и награждение призеров состоится 13 мая.

Бокс

Алтайская правда