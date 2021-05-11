Горняк22: Российские хоккеисты уступили канадцам в финале юниорского чемпионата мира

Наша сборная проиграла со счетом 3:5, оставшись с серебряными медалями.

На чемпионате мира в США завершился заключительный матч турнира среди игроков до 18 лет. Поединок между сборными России и Канады проходил в достаточно равной борьбе, после первого периода была ничья – 2:2. Но во второй двадцатиминутке канадцы забили две шайбы и повели 4:2. В заключительном игровом отрезке россияне усилиями защитника Владимира Грудинина сократили отставание до минимума, реализовав большинство. На последних минутах наши юниоры пытались перевести встречу в овертайм, поменяв вратаря на шестого полевого игрока. Однако канадцы забили в пустые ворота пятый гол, окончательно сняв все вопросы о победителе матча.

Напомним, на групповом этапе ЮЧМ сборная России обыграла американцев (7:6 – в овертайме), немцев (6:1) и чехов (11:1), но уступила финнам (3:4 – по буллитам). В четвертьфинале «красная машина» одолела белорусов (5:2), а в полуфинале взяла реванш у Финляндии (6:5).

Лучшим бомбардиром турнира стал Матвей Мичков, забросивший в семи матчах 12 шайб и сделавший четыре ассиста. Лучшим распасовщиком оказался еще один россиянин – Никита Чибриков, отдавший восемь результативных передач.

В матче за третье место шведы разгромили финнов со счетом 8:0.

Фото: Федерация хоккея России.

Хоккей

Алтайская правда