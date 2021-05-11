Горняк22: Виктор Томенко показал, как делает зарядку на лужайке
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко опубликовал на своей странице в Insragram снимки, на которых разминается, приседает и отжимается на лужайке.
«Всем доброго утра, бодрого настроения и хорошего дня!», – пишет глава региона.
На фото он тренируется в спортивном костюме на траве, а на заднем плане собачка гоняет мяч.
«Доброе утро! Отличный пример! Пойду тоже на турник подтянусь», – пишет в ответ один из пользователей.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Барнаул