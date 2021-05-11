Горняк22: «Ковбой» Серроне проиграл техническим нокаутом на UFC Vegas 26

В ночь на 9 мая в Лас-Вега состоялся турнир по смешанным единоборствам в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата.

Американец Алекс Мороно в со-главном бою ивента победил своего соотечественника Дональда «Ковбоя» Серроне (на фото). С самого начала Мороно действовал более активно, в итоге добившись от рефери остановки поединка за 20 секунд до окончания первого раунда. Для ковбоя это поражение стало уже пятым в шести последних боях. Всего же в карьере 38-летнего ветерана теперь 16 проигранных встреч при 36 победах. 30-летний Мороно 19 поединков завершил в свою пользу и семь проиграл.

В главном поединке вечера бразильянка Марина Родригес единогласным решением судей победила американку Мишель Уотерсон. Для бразильянки эта победа стала 14-й в карьере, также на ее счету два поражения и одна ничья.

Алтайская правда