Горняк22: Фронтовики-чемпионы. О боевых подвигах и спортивных достижениях жителей Алтайского края

В истории Алтайского края немало спортсменов, которые защищали страну в годы Великой Отечественной войны. Рассказываем о боевых подвигах и спортивных достижениях наших земляков.

Пике над Братолюбовкой

Историю барнаульца Геннадия Ворова можно и нужно рассказывать в школах на уроках истории. В предвоенные годы он был одним из лидеров алтайского спорта. С пяти лет занимался лыжами, выигрывал городские соревнования среди школьников, был чемпионом края по горнолыжному спорту. Кроме того, Воров занимался в аэроклубе, хотел стать летчиком-истребителем, но попал в Омское лётное училище, где готовили бомбардировщиков.

Летом 1943 года младший лейтенант Воров был на волосок от смерти, но чудом сумел спастись. На Харьковщине при выполнении боевого задания, уничтожении фашистской техники, были убиты члены его экипажа – стрелок-радист и штурман. Геннадий продолжал вести самолет к цели, бомбы сбросил точно. Стал уходить и тут услышал страшный треск: его самолет протаранил немецкий истребитель. Мгновенно кабина Ворова наполнилась дымом, загорелась одежда. Геннадий выпрыгнул из самолета, но кольцо парашюта не дергал до последнего, чтобы не расстреляли в воздухе.

Приземлился недалеко от деревни Братолюбовки. Пробежал несколько сотен метров, не чувствуя боли, после чего упал и потерял сознание. Очнулся весь в крови, на лице – обгоревшая маска. Собрав остатки сил, побрел в сторону деревни и наткнулся на ребятишек. Они сказали Ворову, что в Братолюбовке полно немцев, жители все изгнаны, а сами живут в лесу с бабушкой. Ребята затем пробрались в деревню за «святой водицей», которой старая женщина исцеляла летчика от ожогов. Рот открыть Геннадий не мог, поэтому выпивал ежедневно полстакана молока через соломинку. Немного окрепнув, Воров двинулся навстречу войскам Красной армии, благополучно перейдя линию фронта. Когда вернулся в свою часть, то его невозможно было узнать: обожженный, худой. Но молодость взяла свое, и летчик довольно быстро вернулся в строй.

С лета 1943-го до мая 1945-го лейтенант Воров совершил 102 боевых вылета, за что был награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны I степени, Боевого Красного Знамени, медалями «За взятие Берлина» и «За освобождение Праги». После демобилизации вернулся на малую родину, где играл в хоккей с мячом, еще раз стал чемпионом города, уже по фигурному катанию. Работал в аэроклубе, готовил летчиков-спортсменов. В 1960-м победил на чемпионате Сибири и Дальнего Востока по самолетному спорту, в 39 лет став мастером спорта! Долгие годы Геннадий Воров работал руководителем полетов Барнаульского аэропорта. В весьма преклонном возрасте он погиб от рук грабителей, позарившихся на его пенсию.

Поднимал алтайский спорт

Александр Кукушкин – одна из самых ярких личностей в истории алтайского спорта. В 1920-х годах, молодым парнем, он работал продавцом в продовольственном магазине и играл вратарем за команду союза торговых служащих. В начале 1930-х годов Александр Поликарпович выступал уже за динамовцев. В довоенное время он был самым авторитетным футбольным арбитром на Алтае, с 1938 года стал первым председателем крайспорткомитета. С этого поста и ушел на фронт. Служил на Дальнем Востоке, на Тихоокеанском флоте. В 1942 году был представлен к ордену Красной Звезды.

В 1947 году Кукушкин вернулся в Барнаул, на свое место работы, первым делом создав при крайспорткомитете молодежную спортшколу. В 1949-м ему на самом высоком государственном уровне удалось продавить свою, как всем казалось, сумасшедшую идею и организовать приезд на Алтай знаменитых советских тяжелоатлетов, борцов и боксеров. Они провели семинары для местных спортсменов и тренеров и дали серию показательных выступлений. Через несколько лет Кукушкина выдвинули на крупную руководящую должность в Москву, хотя он и не имел высшего спортивного образования. В 1952 году он возглавил новое ДСО «Колхозник», а затем и Росспортснаб, распоряжался в Москве дефицитным в то время спортинвентарем. Помогал чем мог из Москвы спортивному Алтаю, никогда не забывал земляков.

Гимнастическая закалка

Непростая судьба и у гимнаста Александра Горохова. В 1931 году он был призван в армию, попал в 44-ю Киевскую Краснознамённую стрелковую дивизию имени легендарного Николая Щорса. Спортом увлекся в школе младших командиров, став серебряным призером чемпионата Киевского военного округа по спортивной гимнастике. Вскоре отучился в военном институте физкультуры, после чего служил в Барнауле. Молодой офицер-преподаватель готовил команды по различным видам спорта, сам участвовал в соревнованиях.

В годы войны Горохов командовал ротой на Калининском фронте. Участвовал в освобождении Ржева, Смоленска, Могилёва. На Витебщине спас с однополчанами 82 заложников, которых оккупанты собирались сжечь в местной школе. Награжден орденом Отечественной войны I степени за бой при освобождении от гитлеровцев литовского городка Ясвойни. По итогам сложной операции во взводе лыжников-автоматчиков, которым командовал старший лейтенант Александр Горохов, из 42 бойцов в живых осталось только 13.

Осенью 1945-го вернулся в Барнаул, где сначала трудился на кафедре физвоспитания сельхозинститута, а через четыре года перешел на «Трансмаш», создав прекрасную спортивную базу, одну из лучших в Сибири. Именно Горохова можно назвать основателем трансмашевского коллектива физкультуры.

Королева сибирской лыжни

В конце 30-х и в 40-е годы имя алтайской лыжницы Веры Уксегешевой было хорошо известно в Сибири. В 1941 году она выиграла все гонки на крупных соревнованиях в Красноярске. А уже после войны повторила этот успех в Новосибирске, вновь подтвердив статус сильнейшей гонщицы в Сибири.

Однако свой главный подвиг Вера совершила всё-таки не на лыжне. Когда грянула война, девушка успешно оканчивала истфак Барнаульского учительского института. Недолгая подготовка в военном училище, после чего лейтенанта Уксегешеву откомандировали в действующую армию. Вера прошла всю войну, была среди тех, кто освобождал узников Освенцима, имела боевые награды. День Победы встретила на реке Эльбе, что примерно в 100 километрах от Берлина. Демобилизовалась в 1947 году. После возвращения в Барнаул работала в педучилище, затем переехала в Алма-Ату, вышла замуж за мастера спорта по альпинизму. По трагическому стечению обстоятельств жизнь ее прервалась достаточно рано – в 35 лет.

Из «Судостроителя» – в «Динамо»

Уроженец Ленинграда Михаил Фролов в довоенное время работал на знаменитом Балтийском заводе, играл в футбол в составе «Судостроителя». О начале войны узнал прямо на поле во время одного из матчей. Будучи балтийцем, имел броню, но тут же записался добровольцем. На фронте получил несколько ранений. В декабре 41-го разрывная пуля раздробила ему ногу. Товарищи вытащили его из-под огня, переправив по льду Москвы-реки в госпиталь. Спустя 11 месяцев вышел из больницы на костылях. Куда ехать? Родной Ленинград – в блокадном кольце. Еще в госпитале познакомился с офицером-танкистом из Камня-на-Оби, который предложил отправиться на Алтай. Сначала работал в каменском НКВД, а спустя полгода был переведен в краевой аппарат, в отдел по борьбе с бандитизмом. С 1944 года Фролов защищал ворота барнаульского «Динамо». В составе той команды играли и другие фронтовики: у защитника Николая Каткова плохо сгибалась нога, у нападающего Бориса Залесного отсутствовала правая кисть. Болельщики любили тот динамовский коллектив, который не раз побеждал в городских и краевых турнирах.

Алтайская правда