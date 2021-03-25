Горняк22: Крупные спортивные турниры стартуют в Барнауле и Новоалтайске

Фото Евгений НАЛИМОВ

В Барнауле и Новоалтайске на текущей неделе состоятся два крупных турнира: первенство будут оспаривать юные футболисты и борцы. С 24 по 28 марта в барнаульском спорткомплексе «Темп» пройдет ставший традиционным Кубок Александра Ерохина по футболу.

Четвертый по счету турнир на призы воспитанника алтайского футбола, а ныне полузащитника питерского «Зенита» Александра Ерохина вновь соберет команды со всей Сибири. В течение пяти дней борьбу за кубки и медали будут вести 48 команд, разделенных на три возрастные группы (2010, 2012 и 2013 годов рождения). За призы поборются юные футболисты из Барнаула, Бийска, Рубцовска, Калманки, Новосибирска, Бердска, Горно-Алтайска, Иркутска, Омска, Томска, Новокузнецка, Улан-Удэ, Кемерова, Саяногорска.

27–28 марта в Новоалтайске состоится 50-й Всероссийский юношеский турнир по греко-римской борьбе памяти Героя СССР летчика-штурмовика Ивана Григорьева. Этот мемориал считается одним из самых старейших, почетных и уважаемых в России по классической борьбе. Его участниками в разные годы были двукратный олимпийский чемпион Роман Власов, чемпион Европы и мира, бронзовый призер Олимпийских игр Владимир Попов и многие другие. Юбилейные соревнования должны были состояться еще год назад, однако из-за пандемии все мероприятия тогда пришлось отменить.

Победители и призеры турнира памяти Григорьева получат ценные призы, в числе которых специально подготовленные к соревнованиям медали, а также кубки, дипломы и многое другое. Возраст участников – 15–16 лет. Мемориал по традиции пройдет в спорткомплексе АО «Алтайвагон». Начало поединков в 10 часов. Торжественное открытие состоится 27 марта в 12 часов.

Барнаул | Новости Новоалтайска

Алтайская правда