Горняк22: ГТО: 90-летний юбилей и семилетие возрождения

Фото Евгений НАЛИМОВ

24 марта по всей стране празднуется один из важнейших физкультурных праздников современной России — день рождения комплекса ГТО. Также в марте легендарной программе массовой физкультурной подготовки исполнилось 90 лет. В Алтайском крае прошло множество мероприятий, посвященных юбилейной дате.

Каждый третий – золотой

В советское время значок «Готов к труду и обороне» был визитной карточкой молодежи. Не выполнить нормативы было так же стыдно, как увильнуть от армии. Лозунги «Иметь значок ГТО – дело чести каждого трудящегося!», «Молодёжь – на стадионы!», «От значка ГТО – к олимпийской медали!» вдохновляли миллионы людей на ежедневные занятия физкультурой и спортом. Строчки Маршака про «плечистого и крепкого» парня, спасшего девочку из горящего дома, знакомы каждому, кто учился в школе еще до распада СССР.

Увы, после развала Союза о ГТО благополучно забыли, однако спустя почти четверть века его решили возродить. У этой инициативы сразу появились как сторонники, так и ярые противники. Мы же, не углубляясь в полемику, можем констатировать, что за пять с лишним лет три заветные буквы вновь обрели популярность. Начиная с 2015 года в Алтайском крае знаки отличия получили без малого 30 тысяч человек, из них приблизительно каждый третий выполнил нормативы на золото.

Семейный подряд

Львиную долю значкистов составляют школьники. Для старшеклассников это возможность заработать дополнительные баллы для поступления в вуз. Конечно, как показывают многочисленные фестивали ГТО или конкурсы, общий уровень подготовки подростков в некоторых испытаниях оставляет желать лучшего. Тем не менее среди соискателей на значок немало тех, кто занимается физкультурой регулярно и выглядит достойно, уверенно сдавая нормативы на золото.

Среди них, например, ученик 81-й барнаульской школы Егор Штроо – один из участников конкурса «#ЛидерГТО», который придумали в краевой столице к 90-летию движения. В копилке этого 11-летнего мальчишки уже шесть значков ГТО: три – в первой ступени и три – во второй. У Егора есть младший брат Андрей, который учится в третьем классе. Так вот у него четыре таких же награды. Получается, десять штук на семью, если не считать золотого знака отличия, который сохранился с советских времен у папы Валерия.

– Комплекс ГТО во время моей юности был массовым явлением, – рассказывает частный предприниматель Валерий Штроо. – Я сдавал его в топчихинской школе 35 лет назад; в принципе, нормативы были почти такими же. Только сейчас все намного лучше организовано. Если в советское время этим занимался учитель физкультуры, то сегодня тестирование проходит как соревнование, есть грамотное судейство. Для детей это возможность бесплатно проверить себя, сравнить результаты со сверстниками. Почему не участвовать? Комплекс ГТО уникален тем, что позволяет развивать и выносливость, и гибкость, и силу.

На боевом позитиве

Нынешний комплекс ГТО, в отличие от своего советского предшественника, почти не имеет возрастных ограничений. Как отмечает директор барнаульского Центра тестирования Андрей Цепенок, выполнить нормативы может любой желающий от шести до 70 лет и старше. На Алтае немало людей «серебряного» возраста, которые не устают удивлять своей любовью к физкультуре и спорту. Один из самых ярких примеров – 68-летний председатель организации любителей зимнего плавания «Белые медведи», обладатель множества золотых значков ГТО Александр Зеленецкий.

– Возрождение комплекса «Готов к труду и обороне» – это замечательная инициатива, – говорит известный алтайский «морж». – В молодости я постоянно сдавал нормативы: в школе, в училище, в армии, на военной службе… Нужно было обязательно подтянуться, пробежать, проплыть, отстреляться. Считаю, что по некоторым позициям наш народ, конечно, сдал. Но за счет ГТО многие хотя бы приведут себя в норму. Один из видов программы проходит в бассейне, а мы еще рекомендуем включить плавание в холодной воде. Думаю, комплекс от этого бы только выиграл.

Еще один физкультурник со стажем – 66-летний барнаулец Сергей Барнов. В свое время он учился в политехе, где сдавал ГТО в секции альпинизма. Сейчас, будучи пенсионером, регулярно посещает спортзал, занимается скандинавской ходьбой и ежегодно сдает нормативы комплекса 10-й ступени.

– Несколько лет назад я начал сдавать ГТО, чтобы понять, на каком уровне, в соответствии с утвержденными нормами, находится мое физическое состояние, – отмечает он. – И чтобы стимулировать некоторым образом мою подготовку. В семидесятые годы было не только выполнение нормативов, но и соревнования по многоборью ГТО, определялись чемпионы города, региона, страны. Считаю, что для старшего поколения это было интереснее. Но и нынешний комплекс показывает те ориентиры, на которые нужно равняться.

Алтайская правда