Горняк22: Обидное поражение. «Динамо-Алтай» уступило «Красноярским Рысям» в овертайме

Фото Андрей КАСПРИШИН

Сегодня барнаульцы провели третью игру в полуфинальной серии Кубка Федерации с «Красноярскими Рысями». Меньше секунды не хватило нашей команде для того, чтобы одержать победу!

В дебюте матча «рыси», как и полагается хозяину площадки, выглядели предпочтительнее. Но барнаульцы пережили серию подходов к своим воротам, а затем перехватили инициативу. Уже голкиперу красноярцев пришлось несколько раз вступать в игру, чтобы не позволить гостям открыть счет. Отличиться во втором периоде соперникам вновь не удалось – оба вратаря действовали безупречно.

Гол случился в третьей двадцатиминутке. Форвард «Динамо-Алтая» Сергей Рябухин, оказавшись на убойной позиции, с разворота послал шайбу в ворота рикошетом от штанги. После этого динамовцы провели остаток матча в режиме удержания счета, нейтрализовывая главных игроков соперника и ничего не давая сделать в своей зоне. Казалось, все идет к победе гостей в основное время. Однако за 0,7 секунды (!) до сирены хозяева пробили-таки Никиту Ложкина, играя вшестером против четверых барнаульцев. Автором фантастического броска стал Никита Томилов.

В овертайме воодушевленные чудесным спасением «рыси» побежали вперед и несколько раз были в шаге от победы. Но Ложкин стоял непроходимой стеной на последнем рубеже. Опасными атаками отвечали также игроки «Динамо-Алтая». И все же хозяева добились своего: решающую шайбу забросил герой встречи Томилов.

Красноярцы повели в серии 2-1. Завтра команды сыграют вновь.

Как будет дальше складываться серия – зависит от быстроты психологической перезагрузки хоккеистов из Барнаула.

Барнаул | Хоккей

Алтайская правда