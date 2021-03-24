Горняк22: Корпоративная лига Алтайского края по боулингу открыла новый игровой сезон

В боулинг центре «Арена-парк» состоялся первый этап корпоративной лиги Алтайского края по боулингу (КЛБ). В соревнованиях приняли участие 48 спортсменов из двенадцати команд. Большинство игроков дебютировали в лиге, но были и те, кто имеет большой опыт участия в подобных турнирах.

Напомним, из-за пандемии соревнования КЛБ не проводились больше года, а для любителей боулинга — это самое настоящее испытание. Техника пропала, руки предательски не слушались, «прицел» тоже сбился. Даже разминка не помогла многим сразу «вкатиться» в игру. Некоторые бросали шары как в первый раз, а дебютанты, наоборот, начали лихо. Новичкам, как известно, всегда везет.

В командном зачете каждому из четырех участников предстояло сыграть по три игры. По их итогам определялись победитель и призеры турнира. Почти в каждой команде выделялся лидер, подтягивающий за собой остальных игроков.

Виталий Криковцов из команды «Колосок» с места в карьер выбил пять или шесть «страйков» подряд (это когда все кегли сбиваешь одним броском). В итоге он набрал 233 очка и по общим баллам вывел свою команду на первое место в командном зачете.

Оставались еще две игры, в которых лучше себя показали соперники из «Центробанка» и газеты «Алтайская правда». Некоторое время команды шли, что называется, ноздря в ноздрю, но к середине соревнований «колоски» начали совершать мелкие ошибки. Сказалось волнение, а в этой прекрасной игре, как и в любой другой, побеждает концентрация внимания и стабильность.

В итоге в упорной борьбе верх одержала команда «Алтайской правды» (1682 очка), второе место завоевал «Центробанк» (1614), а тройку призеров замкнул «Колосок» (1524). Нешуточные баталии разыгрались за четвертное место в таблице. Друг от друга команды отделяли несколько десятков очков, и пара неудачных бросков лишала каждую из них шанса поближе подобраться к лидирующей тройке.

В валидольной концовке почетное четвертое место все-таки вырвала команда стоматологической клиники «Карат». Далее соперники расположились в следующем порядке: «Иероглиф», «Алтайгидромаркет», группа страховых компаний «Югория», «Русский хлеб», «Русский продукт», «Риатом», «2 ГИС» и «Пакетон».

В личном зачете среди мужчин лучшим боулером турнира признан лидер команды «Колосок» Виталий Криковцов, в среднем в трех играх набравший 188 игровых очков. Среди женщин победу праздновала представительница «Алтайской правды» Надежда Кулешова. В ее активе – 153 балла за игру.

Улучшить результаты команды смогут уже в апреле – на следующем этапе корпоративной лиги Алтайского края.

Фото: Максим Жидких

Алтайская правда