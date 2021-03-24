Горняк22: Александр Соболев: «В меня верили только родители и детский тренер»

Воспитанник барнаульского «Динамо», а ныне форвард московского «Спартака» и сборной России по футболу Александр Соболев рассказал о своем детстве в большом интервью обозревателю «Спорт-Экспресса» Игорю Рабинеру.

На вопрос журналиста: «Много ли есть людей, которые в него не верили и которым он своей игрой и голами доказывает их неправоту?», Александр ответил следующее:

– Таких людей очень много. Помню, когда в Барнауле перешел в УОР, училище олимпийского резерва, где футболисты занимались вместе с ребятами по другим видам спорта, его директор говорил: «Да вы никто. И никем никогда не станете. Ваш 97-й год – самый слабый за много лет в „Динамо“». И он был не один такой.

В меня верили только родители и детский тренер. Папа с мамой все время отправляли на просмотры в разные академии, говорили: «Давай, ты сможешь!». И если бы не Александр Горбунов, который работал со мной с 7 до 18 лет, – ничего бы у меня не было. Вот сейчас говорят, что при своем росте неплохо играю ногами. Так это как раз благодаря тому, что Николаич всегда заставлял нас играть в одно-два касания. Сейчас он уже старенький, но продолжает работать, и, когда раз в полгода я доезжаю до Барнаула, то обязательно дарю мячи, еще какие-то вещи для детей, с которыми он занимается. Всегда говорю ему: «Николаич, если что-то нужно – звоните!».

Надо бы, кстати, позвонить и выяснить, досталось ли ему что-то из той серьезной для нашего города суммы солидарных выплат, которую «Спартак» перевел за меня барнаульскому «Динамо». Не уверен, что до него дошло хоть что-то, и, если так, то это несправедливо. Кого еще вознаграждать за мое воспитание, если не Горбунова?..