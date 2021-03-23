Горняк22: Велофлэшмоб «Велосветлячки» пройдет 27 марта в центре Барнаула

Барнаул присоединяется к Всероссийской спортивной акции «Велосветлячки». 27 марта в городе пройдет велофлэшмоб в рамках международной акции «Час Земли».

Участники украсят себя и свои велосипеды огоньками, фонариками и светоотражающими элементами. Тем самым они намерены привлечь внимание к использованию велосипеда как экологического вида транспорта, рассказали в пресс-центре мэрии.

Колонна велосипедистов стартует с площади Советов. Они проедут по пешеходной аллее по проспекту Ленина от улицы Димитрова до улицы Никитина и обратно до Нулевого километра.

Сбор участников — в 20:20 у памятника Ленину, старт пробега — в 20:30. Принять участие в акции могут все желающие в возрасте от 14 лет, без предварительной регистрации.

Также 27 марта в 20:30 всех жителей Алтайского края призывают присоединиться к акции «Час Земли». Для этого необходимо на один час отключить свет и электроприборы, подсветку фасадов, рекламных конструкций.

Барнаул

Алтайская правда