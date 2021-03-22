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Горняк22: «Динамо-Алтай» в овертайме обыграло «Красноярских Рысей» и сравняло счет в серии

Мар 22, 2021
ГОРНЯК22 22.03.2021

Барнаульские хоккеисты на домашней арене вырвали победу у «Красноярских Рысей» во втором матче полуфинальной серии Кубка Федерации – 4:3.

Счет был открыт на второй минуте, точным броском отметился форвард «Динамо-Алтая» Антон Тихомиров. Гости отыгрались на последней минуте первого периода, реализовав большинство. Во второй двадцатиминутке соперники вновь обменялись заброшенными шайбами: на классный гол Андрея Локтева «рыси» ответили результативной атакой Ильи Кожухова. Не изменился рисунок игры и в третьей периоде: команды еще по разу огорчили друг друга – 3:3. В овертайме победу хозяевам принес Гафар Сатаров, который буквально пропихнул шайбу в ворота гостей.

Счет в серии до четырех побед стал равным – 1:1. Теперь команды переезжают в Красноярск, где 24 и 25 марта проведут еще две встречи серии. Для определения финалиста командам уже точно понадобится пятый матч, который состоится в Барнауле 28 марта.

В другой полуфинальной серии в Чебоксарах местные «богатыри» проиграли и второй матч саратовскому «Кристаллу» (1:4), ухудшив свои шансы на выход в финал.

Фото: «Алтайский спорт».

Хоккей 

Алтайская правда

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