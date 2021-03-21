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Горняк22: В Алтайском крае появятся два новых спортивных комплекса и ледовая арена

Мар 21, 2021
ГОРНЯК22 22.03.2021

534 млн рублей поступят в Алтайский край из федеральной казны в 2021 году в рамках проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». Средства пойдут на строительство новых спортивных объектов.

Еще 500 млн рублей в рамках краевой адресной инвестиционной программы направят на капитальный ремонт и реконструкцию спорт объектов. Как отметил министр спорта Алексея Перфильева в ходе своей пресс-конференции, это позволит в течение трех-пяти лет привести в порядок всю спортивную инфраструктуру региона.

Намечено строительство двух спортивных комплексов в Барнауле и ледовой арены в Бийске. Стоимость барнаульских объектов составляет около 150 млн рублей, и они должны быть возведены за два года. Стоимость ледовой ареной в Бийске составит порядка 350 млн рублей, из которых 250 млн — федеральные средства. По словам Алексея Перфильева, остальные деньги будут вложены в рамках государственно-частного партнерства.

Также в 2021 году в край поступит оборудование для пяти малых спортивных площадок. Субсидию в 18 миллионов рублей получат 11 спортивных школ и краевое училище олимпийского резерва. На 25 млн закупят хоккейное оборудование для Славгорода. 6 млн направят на поддержку школы олимпийского резерва по спортивной гимнастике Сергея Хорохордина в Барнауле и спортивной школы в Новоалтайске.

Фото: Вадим Вязанцев /Алтайский спорт

Алтайская правда

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