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Горняк22: В Барнауле приглашают любителей лыжных гонок пройти 55-километровый марафон

Мар 21, 2021
ГОРНЯК22 22.03.2021

21 марта барнаульцев и гостей города приглашают принять участие в традиционном лыжном марафоне. Протяженность маршрута «Лыжная база «Динамо» — Зимари — лыжная база «Динамо» составит 55 км.

В этом году в связи с пандемией не будет массового старта. Все желающие в любое время, с 8 до 20 часов, смогут отправиться на дистанцию со стартовой площадки «Трассы здоровья». Здесь подготовлена лыжня как для конькового, так и классического хода, поэтому особых требований к прохождению марафона нет, информирует «Алтайский спорт».

Традиционно на 5-м и 12-м километрах «Трассы Здоровья» и в селе Зимари будут организованы пункты питания. На дистанции будут дежурить медработники, а также снегоход для эвакуации тех лыжников, которые не смогут продолжать марафон и решат сойти с дистанции.

Алтайская правда

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