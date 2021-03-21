Горняк22: В Барнауле приглашают любителей лыжных гонок пройти 55-километровый марафон

21 марта барнаульцев и гостей города приглашают принять участие в традиционном лыжном марафоне. Протяженность маршрута «Лыжная база «Динамо» — Зимари — лыжная база «Динамо» составит 55 км.

В этом году в связи с пандемией не будет массового старта. Все желающие в любое время, с 8 до 20 часов, смогут отправиться на дистанцию со стартовой площадки «Трассы здоровья». Здесь подготовлена лыжня как для конькового, так и классического хода, поэтому особых требований к прохождению марафона нет, информирует «Алтайский спорт».

Традиционно на 5-м и 12-м километрах «Трассы Здоровья» и в селе Зимари будут организованы пункты питания. На дистанции будут дежурить медработники, а также снегоход для эвакуации тех лыжников, которые не смогут продолжать марафон и решат сойти с дистанции.

Алтайская правда