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Горняк22: Хоккеисты «Динамо-Алтая» стартовали в плей-офф с домашнего поражения

Мар 21, 2021
ГОРНЯК22 22.03.2021

На первом матче полуфинальной серии Кубка Федерации побывал губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Тем не менее, внимание главы региона и мощная поддержка трибун не помогли «Динамо-Алтаю» добиться положительного результата. Хозяева потерпели поражение от «Красноярских рысей» со счетом 2:3. 

Напомним, что команда Александра Усачева заняла первое место в регулярном чемпионате, тогда как хоккеисты из Красноярска – пятое. Несмотря на это, фаворитом серии назвать кого-то сложно. К плей-офф «рыси» подошли в прекрасной форме, усилившись игроками главной команды региона – «Сокола», выступающего в дивизионе рангом выше. 

В первом периоде гости показали быстрый и техничный хоккей, забросив три безответные шайбы. Причем красноярцы открыли счет в первой же своей атаке на 28-й секунде встречи. Два оставшихся периода барнаульцы пытались отыграться, но их сил хватило лишь на две ответные шайбы: отличились Степан Жданов и Константин Пархоменко.

В завтрашней игре, которая также пройдет в «Титов-Арене», «Динамо-Алтаю» нужно «кровь из носу» побеждать. Если барнаульский клуб вновь проиграет, его шансы на выход в финал станут еще ниже. Сравнять счет в серии в гостевых матчах с командой, усиленной представителями ВХЛ-А – очень сложная задача даже для лидера регулярного сезона.

Любопытно, что другая полуфинальная серия, стартовавшая сегодня в Чебоксарах, также началась с поражения номинального фаворита. Хозяева льда проиграли саратовскому «Кристаллу» с таким же счетом — 2:3. 

Фото: Пресс-служба ХК "Динамо-Алтай".

Хоккей 

Алтайская правда

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