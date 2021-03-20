Горняк22: В выходные дни в Барнауле закроют сезон проекта «Народная лыжня»

20 марта в Алтайском крае пройдут очередные «Спортивные выходные». А в парке «Юбилейный» в этот день закроют зимний сезон проекта «Народная лыжня» .

В «Юбилейном» в полдень начнутся соревнования по спортивному ориентированию и лыжным гонкам. В них могут принять участие все желающие.

Также в парке можно будет не только пройтись по лыжной трассе, но и отточить навыки самообороны. Открытую тренировку здесь проведет центр спортивно-патриотического воспитания «Витязь».

Кроме того, в выходные дни можно поддержать алтайских спортсменов и посетить всероссийский юношеский турнир по греко-римской борьбе памяти Николая Щеклеина, который пройдет в училище олимпийского резерва. В соревнованиях будут участвовать почти 150 борцов Сибири, Южно-Сахалинска, Москвы и Дальнего Востока.

Алтайская правда