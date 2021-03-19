Горняк22: В Рубцовске прошли первые выступления начинающих фигуристов

Сбылась мечта многих поколений рубцовчан: в городе появилась секция фигурного катания. 14 марта ее воспитанники впервые вышли на лед «Гимаев арены» перед зрителями.

Конькам все возрасты покорны

Секция этого зимнего вида спорта, который по праву считается самым красивым, действует всего один месяц. С тех самых пор, как в Рубцовск приехал из Санкт-Петербурга тренер Сергей Груздев.

Набор, кстати, идет по сей день, принимают всех желающих: от трехлетних ребятишек до старших. Занятия организованы в трех возрастных группах. Речь пока не идет о высоких достижениях. Рубцовчане просто хотят освоить новый для себя вид спорта и научиться красиво держаться на льду. Кто чего стоит и у кого есть олимпийские задатки, распознать удастся не сразу. Это всё очень индивидуально, говорит тренер. Каждый раскрывается по-своему. У одних результаты видны через месяц, у других через год.

С воспитанниками он занимается с нуля. Многие вообще раньше не стояли на коньках. По мнению специалиста, это и сложно, и просто: не надо пере-

учивать. Сначала будущие фигуристы знакомятся с азами, а затем профессионал будет лепить из них то, что считает нужным.

Мечты сбываются

Сегодня секцию посещают 25 воспитанников. У всех горят глаза. Лилия Ветрова рассказала, что ее 11-летняя дочь Лиза буквально грезила фигурным катанием. Как только в Рубцовске построили ледовую арену, стали ждать, когда же откроется секция. Уже три недели девочка живет в напряженном спортивном режиме: тренировки три раза в неделю. Занятия проходят как на льду, так и в зале, где отрабатываются элементы. Плюс преподается хореография. Домой приходит падая с ног от усталости.

– Но желание великое, – добавляет мама. – Я обратила внимание, что дети не хотят уходить со льда даже в перерывах между тренировками.

Ближайшая цель Лизы – научиться хорошо кататься. А сегодня ей впервые предстоит показать публике, чему она научилась, и девочка очень волнуется.

Наглядный пример

Чтобы демонстрация достижений начинающих фигуристов не выглядела простым отчетом перед родителями, тренер придумал ледовое шоу. Участвовать в нем пригласили таких же юных, но уже имеющих опыт спортсменов из Барнаула.

Ире Блажко восемь лет, из них пять занимается фигурным катанием. Она готова показать сверстникам красивые вращения и другие элементы, присущие данному виду спорта. Ее мама Марина говорит, что дочь, конечно же, мечтает стать чемпионкой.

В несложных, хорошо поставленных номерах дети чувствовали себя уверенно. Тем более и тренер был рядом, задавая тон на льду. Глядя на него и своих ровесников, рубцовские воспитанники успокаивались и верили: у них тоже всё получится.

Яркие впечатления

В этот день трибуны были заполнены до отказа. На первое в Рубцовске ледовое шоу, вход на которое, к слову, сделали бесплатным, пришло очень много людей. И не только родные и знакомые участников.

– Как же хорошо, что теперь у нас в городе есть фигурное катание! – делится впечатлением Татьяна Ивченко. – Очень люблю его. Сегодня смотрела на девочек и переживала за них как за родных внучек. Они такие маленькие, а арена такая большая! Но ничего, думаю, освоятся.

Сами спортсмены тоже пристально следили за выступлениями новичков и бывалых, поддерживали аплодисментами.

Шоу заняло не много времени, но оставило яркие впечатления. Трогательно прозвучал последний аккорд, когда на лед вышли хоккеисты местного «Торпедо» и поздравили участников с дебютом.

В ближайшие дни начинающие рубцовские фигуристы станут готовиться к первым в их жизни ледовым соревнованиям, которые намечены на май.

Справка

Многофунциональная ледовая «Гимаев арена» открылась в Рубцовске в 2020 году. Строительство велось в рамках концессионного соглашения между Правительством Алтайского края и частным инвестором – компанией «Арена». Общая стоимость спортивного объекта составила 250 млн рублей.

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Алтайская правда