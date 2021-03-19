Горняк22: Берега гребного канала в Барнауле укрепят за 6 млн рублей

17 марта стартовал прием заявок от желающих выиграть тендер на берегоукрепление гребного канала. Его начальная цена составляет 6 млн рублей.

Основные работы по дноуглублению и намыву уже проведены, осталось лишь завершить берегоукрепление. Конструкция берегоукрепления представляет собой подпорные стенки из коробчатых габионов.

Согласно контракту, работы должны быть завершены не позднее 15 мая. Заявки будут приниматься до 25 марта, участниками могут стать только субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные НКО.

Финансированием строительства занимается бюджет Алтайского края. Напомним, с 20 по 23 мая на гребном канале в Барнауле пройдет этап Кубка мира по гребле на каноэ и байдарках.

Фото: Максим Стрелковский

Барнаул

Алтайская правда