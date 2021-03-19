Горняк22: «Спортивные выходные» стартуют в Барнауле 20 марта

Закрытие зимнего сезона в Барнауле ознаменуется мероприятием «Спортивные выходные». Это проект Министерства спорта Алтайского края.

20 марта, в полдень, в парке «Юбилейный» начнутся состязания по спортивному ориентированию и лыжным гонкам, приуроченные ко Дню воссоединения Крыма с Россией. Участником может стать любой желающий, победители состязаний получат призы.

Помимо гонок в парке пройдет открытая тренировка по самообороне, организованная ЦСПВ «Витязь». Кстати, увидеть классическую борьбу на выходных можно будет также в Училище олимпийского резерва на ул. Тимуровская, 15. Здесь пройдет Всероссийский юношеский турнир по греко-римской борьбе памяти Николая Щеклеина. В нем примут участие около 150 молодых людей из Сибири, Южно-Сахалинска, Москвы и Дальнего Востока. Алтайский край представят сильнейшие борцы региона.

Барнаул

Алтайская правда