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Горняк22: Добежали до золота: алтайские лыжники и биатлонисты «зажгли» на первенствах России

Мар 19, 2021
ГОРНЯК22 20.03.2021

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Алтайские любители зимних видов спорта ликуют: за последнюю неделю громкими успехами порадовали сразу трое наших спортсменов. Чемпионами страны по своему возрасту стали биатлонисты Олег Домичек и Анастасия Гришина, а также лыжник Никита Денисов.

Первой из этой золотой троицы «выстрелила» воспитанница спортшколы Алтайского района Анастасия Гришина. На проходившем в Ижевске первенстве страны среди юношей и девушек до 18 лет она выиграла гонку на 10 км с четырьмя огневыми рубежами. Затем почин подруги по сборной края на ижевской биатлонной трассе поддержал Олег Домичек – чемпион прошлогодних зимних юношеских Олимпийских игр. 15 марта воспитанник спортшколы Бийского района финишировал первым в большом масс-старте на 12 км с четырьмя огневыми рубежами. В споре за золото он опередил трехкратного победителя первенства мира 2021 среди юношей Дениса Иродова из Новосибирской области, допустившего на два промаха больше и отставшего на 34,4 секунды. Еще одну победу Гришина и Домичек одержали вместе – в одиночной смешанной эстафете. Они обошли ставшую второй команду Санкт-Петербурга почти на 50 секунд!

Чемпионский порыв наших биатлонистов поддержал и барнаульский лыжник Никита Денисов. 17 марта он стартовал на юниорском первенстве России в Кирово-Чепецке с победы в спринте свободным стилем. 19-летний сын призера чемпионата мира и участника Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити Виталия Денисова показал в этот день лучший результат во всех гонках – и в квалификации, и четвертьфинале, и в полуфинале, и в финале. В финишном створе он опередил прошлогоднего чемпиона Сергея Волкова из Московской области.

Стоит отметить, что и Домичек, и Гришина, и Денисов недавно выступали на первенствах мира, где хоть и не добрались до призовых мест, но получили богатый опыт соперничества с лучшими молодыми спортсменами планеты.

Барнаул | Лыжные гонки | Бийский район | Алтайский район 

Алтайская правда

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