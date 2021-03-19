Горняк22: Последний лыжный марафон, закрывающий сезон, пройдет в Барнауле 21 марта

Жителей города приглашают в воскресенье, 21 марта, на лыжный марафон по маршруту Динамо-Зимари-Динамо. Массового старта в этот раз не будет из-за ограничений.

Приходить можно любое время с 8:00 до 20:00, в одиночку, с друзьями или всей семьей. На базе по Змеиногорскому тракту, 36 подготовлена профессиональная лыжня для конькового и классического хода. Специальных требований к прохождению марафона не будет.

На 5 и 12 километрах Трассы Здоровья и в селе Зимари будут работать пункты питания с горячим чаем. Вещи можно оставить в раздевалке на базе.

Также на дистанции будут дежурить медики, подготовят снегоход для эвакуации.

Барнаул

Алтайская правда