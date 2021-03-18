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Горняк22: Самый масштабный любительский турнир по боулингу пройдет в Барнауле

Мар 18, 2021
ГОРНЯК22 18.03.2021

В Барнауле проведут самый масштабный любительский турнир по боулингу за всю историю края. Турнир по боулингу под названием King of the Galaxy (в переводе на русский – «Король Галактики») запланирован на июнь текущего года. Он будет социальным, то есть абсолютно бесплатным для всех участников.

Соревнования пройдут в боулинг-центре «Галактика» при поддержке Министерства спорта Алтайского края с участием региональных СМИ и профессиональных фотографов.

– В турнире смогут участвовать все желающие, – рассказывает главный судья соревнований Артемий Филатов. – И это будет по-настоящему знаковое событие. Конечно, в Алтайском крае проводили профессиональные чемпионаты, но в любительской сфере подобного масштаба мероприятий до сих пор не было.

Турнир сможет принять до ста спортсменов. В первые три дня пройдут отборочные соревнования для сильнейших игроков. В завершающий день турнира состоится финал. Организаторы обещают, что призовой фонд будет более чем достойным.

– Призовые за победу – это хорошо, но главное – заряд эмоций, – говорит Артемий Филатов. – Его мы тоже можем гарантировать. Для нас неважно, какой уровень игры у участника. Он может быть мастером спорта или взять шар в руки первый раз. Любительские соревнования – от слова «любить». 

В настоящее время в боулинг-центре идут подготовительные мероприятия. К турниру здесь откроют дополнительные дорожки. Сейчас их шесть, а будет десять.

P.S: Участие в турнире может принять любой желающий, прошедший регистрацию по согласованию с главным судьей соревнований. Запись и подробности по телефону: 8-923-169-8279.

Барнаул 

Алтайская правда

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