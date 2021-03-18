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Горняк22: Фестиваль зимней рыбалки стартует в Алтайском крае 20 марта

Мар 18, 2021
ГОРНЯК22 18.03.2021

20 марта на Завьяловских озерах в Алтайском крае пройдет фестиваль зимней рыбалки ЛедОк! Мероприятие будет проводиться с учетом эпидемиологических ограничений.

Фестиваль стартует в 10:00 в селе Харитоново – на берегу озера Мостовое (между базами отдыха «Зималетово» и «Завьяловская СХТ»). Главным событием станут соревнования по ловле рыбы на блесну и мормышку. Впрочем, программа обещает быть довольно насыщенной. Помимо рыбалки здесь пройдут гонки на снегоходах и зимний кайтинг, а также ярмарка и народные гуляния.

Мостовое – это одно из крупнейших пресных озер Алтайского края. На ЛедОк сюда приезжают из других регионов и даже из-за рубежа. Озеро изобилует такими видами рыб, как: карп, судак, сорога, щука, окунь, линь, карась и другие.

Завьяловский район 

Алтайская правда

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