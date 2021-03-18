Горняк22: Барнаульский футбольный клуб «Темп» готовится к сезону в третьем дивизионе

Фото Андрей КАСПРИШИН

Как сообщила пресс-служба ФК «Темп», с 15 марта команда проводит тренировочный сбор, в котором принимает участие 31 футболист.

Напомним, что клуб «Темп» был возрожден в 2020 году и в первый же сезон стал финалистом Кубка края и победителем чемпионата Алтайской краевой федерации футбола. В этом году клуб повысил класс и будет играть в первенстве России по футболу среди клубов III дивизиона в зоне «Сибирь». «Бордовых» ждут матчи не только с барнаульскими и алтайскими командами, но и с клубами из Новосибирска, Новокузнецка, Томска, Междуреченска и других городов.

В межсезонье руководство поработало над улучшением маркетинга и имиджа команды. Как сообщает клубная медиагруппа, проведён полный ребрединг, и теперь у «Темпа» новый логотип. Эмблема составлена из названия команды, ее года основания и выполнена в традиционных бордово-оранжевых цветах. У «Темпа» появился символ – буква «Т», выполненная в виде трезубца. Под названием клуба расположен колос, который символизирует принадлежность команды к Алтайскому краю и род деятельности учредителя «Темпа» — Александра Бродникова. Помимо логотипа клуб приобрел профессиональный фирменный стиль: создан брендбук, линейка атрибутики болельщика и сувенирной продукции. Уже отрисованы новые игровая и тренировочная форма, спортивные костюмы и другая экипировка команды. В данный момент создаются маскот, новый сайт, YouTube-канал «Темпа», аккаунт клуба в TikTok. Презентовать форму, атрибутику для болельщиков и сувенирную продукцию планируется отдельно.

– У нас очень серьезные планы: ежедневные двухразовые тренировки в течение 14 дней, где ребята будут наращивать «физику» не только на поле, но и тренировать мышцы в разных условиях, – отметил главный тренер «Темпа» Иван Старков. – Футболистов ждут аэробика, тренажерный зал, растяжки, кроссы и многое другое. На вечерних занятиях в манеже, помимо нагрузки на тело, ребята будут включать голову: планируется отработка теории, выполнение тактических задач. В конце сбора сыграем «двусторонку» и сформируем заявку на сезон.

Окончательный состав команды примет участие в традиционном весеннем турнире памяти заслуженного тренера РСФСР Василия Фомичева.

Футбол в Барнауле

Алтайская правда