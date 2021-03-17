Горняк22: Баскетболисты «Барнаула» завершили регулярный чемпионат Суперлиги-2 на третьем месте

Соперником команды из Алтайского края на четвертьфинальной стадии плей-офф будет челябинский «Челбаскет».

Во втором раунде «регулярки», прошедшем с 11 по 15 марта в Тамбове, баскетболисты из Барнаула провели четыре матча против команд из топ-5, одержав две победы. Подопечные Евгения Горева разгромили «Динамо-МГТУ» из Майкопа (92:61) и одолели «Тамбов» (84:77), но уступили «Чебоксарским Ястребам» (68:77), а также потерпели обидное поражение в овертайме от магнитогорского «Металлурга» (73:77).

В итоге определилось окончательное положение в турнирной таблице накануне плей-офф. Первым финишировал «Тамбов», вторым стал «Металлург», который опередил «Барнаул» по результатам личных встреч (2 победы против одной).

Положение в турнире за 1−5-е места

1. «ТАМБОВ», Тамбовская область (18 побед — 6 поражений). 2. «МЕТАЛЛУРГ», Магнитогорск (17−7, личные встречи 2:1). 3. «БАРНАУЛ», Алтайский край (17−7, 1:2). 4. «ЧЕБОКСАРСКИЕ ЯСТРЕБЫ», Чебоксары (16−8). 5. «ДИНАМО-МГТУ», Майкоп (13−11).

Положение команд в споре за 6−11-е места

6. «ЧЕЛБАСКЕТ», Челябинск (12−13, Л/В 2:1). 7. «ДИНАМО», Ставрополь (12−13, 1:2). 8. «НЕФТЕХИМИК», Тобольск (10−15, Л/В 3:0). 9. БАРС-РГЭУ, Ростов-на-Дону (10−15, 0:3). 10. «МицуБАСКЕТ», Липецкая область (5−20, Л/В 2:1). 11. «Русичи», Курск (5−20, 1:2).

В ¼ финала встречаются: «Тамбов» — «Нефтехимик», «Металлург» — «Динамо» Ст, «Барнаул» — «Челбаскет», «Чебоксарские Ястребы» — «Динамо-МГТУ». Победитель будет определен по общей разнице забитых и пропущенных мячей в двух встречах. Расписание будет опубликовано позже.

Фото: БК "Тамбов".

Баскетбол в Барнауле

Алтайская правда