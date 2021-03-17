Горняк22: Яна Кирпиченко рассказала, что думает о предстоящих зимних Олимпийских играх в Пекине

Первый серьезный успех алтайскому спорту в 2021 году принесла Яна Кирпиченко. В начале марта наша лыжница завоевала серебряную медаль в эстафете на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе. Ничего подобного российская женская команда не добивалась на протяжении последних 16 лет. В интервью «Алтайской правде» Яна рассказала, с какими мыслями выходила на старт, кому позвонила сразу после финиша и что думает о предстоящих зимних Олимпийских играх в Пекине.

«Отсиживаться за спинами не собиралась»

– Яна, сразу после эстафеты вы сказали, что еще не осознали значимость серебряной медали. А что чувствуете сейчас?

– На самом деле сейчас уже пришло понимание, конечно. Здорово, что нам удалось стать вторыми на чемпионате мира, еще в начале года я о таком даже не мечтала. Да, сразу после гонки наступило опустошение. Вообще никаких эмоций не было: ни плакать, ни смеяться не могла. Перед эстафетой постоянно была в напряжении. Сначала волновалась, возьмут ли меня в команду, потом с девочками долго обсуждали, какой тактики будем придерживаться. Мы настолько переживали, что я уже накануне вечером была готова выйти на старт. Когда испытываешь ответственность не только за себя, но и за всю команду, то выступаешь с совершенно другим настроем. Могу сказать, что я пробежала свой этап на каком-то адреналине.

– Символично, что в день эстафеты в прокат вышел фильм «Белый снег», посвященный биографии Елены Вяльбе. Сама она сказала, что была уверена в успехе женской команды.

– Нам показали премьеру за несколько дней до эстафеты, еще накануне скиатлона. Очень вдохновляющее кино, произвело на меня большое впечатление. Хорошо, что снимают такие фильмы про легендарных людей, основанные на реальных событиях. Елена Валерьевна (Вяльбе – трехкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира, ныне президент Федерации лыжных гонок России. – Прим. «АП») перед эстафетой с нами разговаривала, объясняла, у кого какие задачи, помогала настроиться. Она сказала: «Девчонки, не волнуйтесь, будем бороться за медали любого достоинства».

– На стартовом этапе вашей основной задачей было удержаться рядышком с фаворитами. Выходит, даже слегка ее перевыполнили?

– Да, главным было прийти на передачу эстафеты в группе. Но, как мы обсуждали с девочками, важно было не отсиживаться за спинами соперниц, а стараться уходить в отрыв, чтобы на других этапах было немного проще.

– Как сказал тренер сборной России Юрий Бородавко, россиянки могли и обыграть норвежек, если бы у тех не было Терезы Йохауг…

– Согласна с ним. Пока есть Тереза, тяжело бороться с норвежками.

– Выходит, завоевать золото можно было лишь при одном раскладе: если бы удалось сделать большой задел до третьего этапа?

– В общем, да. Но многое зависело и от заключительного этапа. Если бы Наташа Непряе­ва (ее подготовка к чемпионату мира получилась смазанной из-за двойного перелома кисти. – Прим. «АП») была в оптимальной форме, то, возможно, и расклад был бы другим. С другой стороны, никто и не предполагал, что мы сможем за серебро бороться. Главными фаворитками считались норвежки и шведки. Мы понимали, что будем, скорее всего, сражаться за третье место, исходя из того состояния, в котором сейчас находимся.

«Жаль и Большунова, и Клебо»

– Яна, после финиша много поздравлений пришло на телефон?

– Честно говоря, не все еще прочитала. После эстафеты, конечно же, позвонила личному тренеру, родителям, близким людям. Но потом телефон убрала, потому что впереди была тридцатка, нужно было на нее настраи­ваться. После этого немножко приболела, пришлось вернуться домой. Поэтому пока не было времени даже сообщения прочитать.

– Кстати, о тридцати километрах классическим стилем. В трансляцию попало одно из ваших падений на спуске…

– Это было первое падение. Когда оставалось меньше километра до финиша, я точно на этом же склоне упала еще раз. В этом месте на последних кругах начало растапливать снег, образовалась каша. И когда в нее влетаешь на высокой скорости, то немного дергает мазь. У меня в принципе есть проблемы с прохождением спусков, а тут еще и погодные условия повлияли. Жаль, если бы не эти падения, то боролась бы за место в десятке сильнейших.

– Еще вы выступали в скиатлоне, где финишировали десятой. Хороший результат?

– Да, я рада этому результату. На этапах Кубка мира у меня уже получалось заезжать в топ-10. Поэтому было важно в Оберстдорфе не дать волю эмоциям, не разволноваться, не опуститься ниже.

– Медаль на чемпионате мира сделала вас на шаг ближе к Олимпийским играм?

– На самом деле до Игр в Пекине еще целый год, поэтому разговаривать об этом преждевременно. Я в принципе не люблю загадывать. Конечно, хочется пройти отбор на Олимпиаду, достойно выступить в индивидуальных гонках, попасть в эстафетную команду. Для этого нужно хорошо отработать следующий сезон и подойти к отборочным этапам в оптимальной форме.

– К этому сезону вы готовились вне сборной. Тяжело было отобраться на этапы Кубка мира?

– В принципе, проблем с отбором не было. К сезону я готовилась с личным тренером Артемием Гельмановым, а в Финляндии уже пробивалась в сборную на Кубок мира. Правда, незадолго до этого переболела коронавирусом. Болезнь проходила практически бессимптомно, но были опасения, что не смогу вернуться в команду. К счастью, этого не случилось.

– Напоследок не могу не спросить о наделавшем много шума столкновении Большунова и Клебо на финише марафона. Что вы думаете об этом инциденте?

– Ой, в этой ситуации мне жаль и Большунова, и Клебо. Саша лишился золотой медали. Клебо жаль, потому что он вроде бы спринтер, но тут отработал 50 км, получив в итоге дисквалификацию. Конечно, непонятно, кто был бы первым на финише, но в любом случае получилась бы классная гонка, если бы не эта поломанная палка Саши.

Алтайская правда