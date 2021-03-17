Горняк22: Сборная Алтайского края стала победителем первенства России по гиревому спорту

Фото Олег БОГДАНОВ

О том, что сборная Алтайского края стала победителем первенства России среди младших юношей по гиревому спорту, мы уже сообщали. А теперь любопытный факт. Костяк команды – ребята из Залесово.

Выбор

Фамилии местных звездочек известны в районе – Меняйлов, Чернобаев, Киньшин, Денисов, Кротов… Но далеко не все даже среди местных жителей знают историю, предшествовавшую успеху.

Инициатор и зачинатель гиревого спорта в Залесово – Иван Щекотов, председатель районного Собрания депутатов, педагог, спортсмен.

В это село его привел счастливый случай. Много лет назад, получив новенькие дипломы педагогов, он с женой решали, куда ехать по распределению: в Алейск, где родилась и выросла Ольга, или родной Ивану Горно-Алтайск.

– Не люблю степные пейзажи, мне больше по душе леса и реки. Природа в Залесово, куда мы приезжали еще студентами на спортивные сборы, была прекрасная. Мы с супругой приехали сюда учительствовать, и нам сразу дали благоустроенную квартиру. Не надо было топить печку, а это значит, время освободилось для любимой работы. Около сорока лет отработал в школе № 1, за это время школьная команда не раз выигрывала краевые соревнования. А я ведь даже не тренером был, а простым учителем физкультуры, – рассказывает о любимом деле Иван Григорьевич.

Решение уйти из школы он принял, чтобы поддержать близких по духу людей, когда формировался новый состав депутатского корпуса. Выбор между учительством и депутатской работой был нелегок.

Как и Залесово, гири – история почти случайная в судьбе Щекотова. Как-то в Барнауле на празднике проводов зимы друзья подначили Ивана Григорьевича гирьки покидать – ради достойных призов. Безо всякой подготовки и неожиданно для самого себя он стал лучшим. Тогда-то и пришла в голову идея самому тренироваться и учить ребят из Залесово.

«Буду чемпионом»

Работа закипела. Заброшенная столовая «Космос» стараниями родителей и главного чудесника и умельца, дедушки Кости Чернобаева, Сергея, превратилась в сельский спортклуб «Союз». Изначально договорились, что техничек не нанимают: ребята сами поддерживают порядок в тренировочных залах, к труду привыкают, к преодолению себя, поскольку ни в жизни, ни в спорте по-другому ничего не случается.

«Самое важное для человека – воспитание в коллективе. Хотите, чтобы ребенок вырос бойцом, поддерживайте его увлеченность, не потакайте его слабостям. Гипер­опека родителей только вредит. У того, кто не привык ставить и достигать цели, любая жизненная сложность вызывает панику, ощущение катастрофы. С гордостью скажу, что из моих детей, мальчиков и девочек, моих воспитанников, вырастают лучшие мужья и жены, воины, студенты, специалисты. Лучшие люди», – так рассуждает педагог Иван Щекотов, к слову, и сам чемпион мира среди ветеранов гиревого спорта.

Ни разу, ни одной тренировки за всё время занятий гиревым спортом не пропустил Максим Киньшин. А Костя Чернобаев стал самым юным участником всероссийских соревнований, на два года младше других спортсменов в категории. Решение тренера включить его в команду взамен заболевшего гиревика было довольно рискованным. Главным образом из-за неготовности мышц и связок бурно растущего организма – а за год парень вымахал на 20 сантиметров – к интенсивным занятиям. Но Костя старался не по-детски. Результат – 4-е место, двух подъемов гири в 24 килограмма не хватило ему до бронзы. «В следующий раз непременно стану чемпионом!» – заявил подросток своему тренеру, когда отгремели победные фанфары.

Еще один образец преданности спорту – Степан Денисов и его семья. Юноша живет в Думчево, и несколько раз в неделю отец привозит его на тренировки в райцентр. К слову, Степан и Кирилл Меняйлов вошли в состав сборной страны и летом выступят на чемпионате мира в Дании.

Для юных сельских спорт­сменов проблема не только в том, чтобы пробиться. Гиревой спорт далеко не везде развит так, как в Залесово. Вот окончил ребенок школу, уехал учиться в один из университетов Барнаула и потерялся, утратил прежние достижения, потому что перестал тренироваться. Чтобы такого не случилось, район поддерживает связь с вузами края, в которых учатся подающие надежды спортсмены из села. К слову, неофициальными кураторами их стали взрослые воспитанники Щекотова, ныне уже именитые гиревики Константин Баев и Максим Винтерголлер.

Педагоги делят обычно ребятишек на одаренных, которым от природы всё дается легко, и трудяг, добивающихся результатов упорной работой. Иван Григорьевич уверен, что самые подходящие для спорта – это одаренные трудяги. Когда включается синергетический эффект, и успехи впечатляют. Во всяком случае, на юных гиревиках из Залесово версия Щекотова работает.

Залесовский район

Алтайская правда