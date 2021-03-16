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Горняк22: Три алтайских футболиста попали в состав сборной России по футболу

Мар 16, 2021
ГОРНЯК22 16.03.2021

Сразу три воспитанника барнаульского футбола попали в состав сборной России. Александр Соболев, Александр Жиров и Юрий Дюпин будут готовиться к отборочным матчам чемпионата мира – 2022.

Особенно радостно за вратаря Дюпина, которого впервые вызвали в национальную сборную. Голкиперу казанского «Рубина», ворота которого он защищает с 2019 года, 17 марта исполнится 33 года. Начинал он свою карьеру в барнаульском «Динамо». После играл за «Металлург-Кузбасс», СКА, «Кубань», «Анжи».

Еще двое воспитанников алтайского футбола: форвард «Спартака» Александр Соболев и защитник  «Зандхаузена» Александр Жиров отправятся в составе национальной команды на мартовские отборочные матчи.

 Фото: страница Ю. Дюпина в соцсетях

Алтайская правда

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