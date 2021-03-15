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Горняк22: Более 40 тыс. жителей Алтайского края полностью привились от ковида

Мар 15, 2021
ГОРНЯК22 16.03.2021

В Алтайском крае, по данным на 14 марта, вакцинацию от коронавируса проходит 72 670 человек. За последние сутки прибавилось 482 пациента.

В регион поставлено 80,6 тыс. комплектов векторной вакцины «Гам-Ковид-Вак». Комплект состоит и двух компонентов: сначала ставится один, затем второй. В первую очередь прививки получают представители групп риска.

На утро 14 марта в крае вакцинируется 72 670 человек, в том числе 31 390 получили первую прививку, а 41 280 человек процесс завершили, то есть им поставили и вторую тоже.

Напомним, в регионе выявлено 117 новых случаев заболевания за день. Всего за почти год официально зарегистрировано 45,2 тыс. случаев заражения. Умерли 1647 человек, лечившихся от ковида, но причиной смерти он стал в 853-х случаях.

Алтайская правда

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