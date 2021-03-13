Горняк22: В Алтайском крае за сутки вновь скончались 12 инфицированных COVID-19

Фото Олег БОГДАНОВ

В Алтайском крае вторые сутки подряд умирают 12 инфицированных коронавирусом. Правда если 11 февраля все они были жертвами ковида, то 12 февраля в одном из случаев COVID-19 не признан непосредственной причиной смерти.

По данным оперштаба, всего за сутки в регионе подтверждено 119 новых случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 65 пациентов. С начала пандемии зарегистрировано свыше 45 тысяч случаев инфекции. Излечились 40 тыс. 225 заболевших. Умерли 2 тыс. 473 человек (от коронавируса — 1626).

Сейчас проходят лечение в госпиталях 1382 инфицированных и 498 пациентов с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. Из этого числа 330 пациентов – тяжелобольные. К аппаратам ИВЛ подключены 109 человек.

Новые случаи коронавируса за сутки:

Барнаул – 30,

Рубцовск – 8,

Бийск – 7,

Поспелихинский район – 6,

Камень-на-Оби – 5,

Ребрихинский район — 4,

Солтонский район – 4,

Славгород — 3,

Родинский район – 3,

Заринск — 2,

Новоалтайск — 2,

Бийский район — 2,

Калманский район — 2,

Крутихинский район — 2,

Кулундинский район — 2,

Локтевский район — 2,

Мамонтовский район — 2,

Первомайский район — 2,

Тальменский район — 2,

Тогульский район — 2,

Тюменцевский район — 2,

Усть-Калманский район — 2,

Алейск — 1,

ЗАТО Сибирский — 1,

Алтайский район — 1,

Благовещенский район — 1,

Волчихинский район — 1,

Завьяловский район — 1,

Залесовский район — 1,

Заринский район — 1,

Ключевский район — 1,

Косихинский район — 1,

Михайловский район — 1,

Павловский район — 1,

Панкрушихинский район — 1,

Романовский район — 1,

Рубцовский район — 1,

Табунский район — 1,

Топчихинский район — 1,

Троицкий район — 1,

Угловский район — 1,

Усть-Пристанский район — 1,

Чарышский район — 1,

Шелаболихинский район — 1,

Шипуновский район — 1.

Алтайская правда