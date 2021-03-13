Горняк22: В Белокурихе открыли новый спортивно-оздоровительный комплекс

В Белокурихе прошла торжественная церемония открытия современного спортивного комплекса, построенного по нацпроекту «Демография». Первыми оценили комфортную игровую площадку местные футболисты.

Теперь жители Белокурихи получили возможность заниматься в комфортных условиях игровыми видами спорта. Для школьников будут проводиться уроки физкультуры, для пожилых людей заработают группы здоровья.

Строительство спорткомплекса общей площадью 1228,1 кв. м началось еще два года назад в ходе реализации программы «Развитие физической культуры и спорта в Алтайском крае». В 2019 году на строительство было направлено еще 22,4 млн. рублей в рамках проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» . Таким образом, общая стоимость работ составила 68,2 млн. рублей, из которых 22,4 млн. руб. – средства федерального бюджета, 36,6 млн — краевого и 9,2 млн — муниципального.

Здание возведено из металлического каркаса с навесными стенами из сэндвич-панелей. Завершено благоустройство: уложен асфальт и выполнена отмостка. В комплексе расположены игровая площадка, раздевалки, тренажерный зал, лифт для маломобильных групп населения.

12 марта в спорткомплексе первыми приступили к тренировкам юные футболисты. Занятия здесь уже расписаны на месяц вперед, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.

По словам министр спорта Алтайского края Алексея Перфильева, главная задача – чтобы население края имело возможность заниматься спортом в шаговой доступности. В перспективе край может получить к 2024 году дополнительные средства на эти цели.

В ходе реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» построят 3 физкультурно-оздоровительных комплекса в Белокурихе и Барнауле, ледовые арены в Бийске и Рубцовске. А также футбольные поля с искусственным покрытием в Барнауле, Славгороде, Заринске и Бийске, физкультурно-оздоровительные комплексы отрытого типа в Тальменке и Павловске. Во всех сельских районах Алтайского края появятся спортплощадки для сдачи ГТО. Таким образом, доля жителей края, которые систематически занимаются физкультурой и спортом, к 2024 году должна достигнуть 56,5%.

Фото Минспорта Алтайского края

Алтайская правда