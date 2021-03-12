Горняк22: В Алтайском крае за сутки 121 человек заболели ковидом, 12 пациентов умерли

Фото Андрей КАСПРИШИН
В Алтайском крае за сутки подтвержден еще 121 случай коронавирусной инфекцией. Как сообщили 11 марта в оперштабе региона, излечились 105 пациентов. В то же время не удалось справиться с болезнью 12 инфицированным. Все умерли от COVID-19.
Сейчас лечатся в госпиталях 1 тыс. 344 инфицированных и 509 пациентов с вирусной пневмонией, сходной с коронавирусом. В 335 случаях болезнь протекает тяжело. К аппаратам ИВЛ подключены 105 человек.
С начала пандемии в регионе зафиксировано 44 тыс. 926 случаев коронавируса. Выздоровели 40 тыс. 160 человек. Умерли 2 тыс. 461 пациентов (от коронавирусной инфекции – 1 615).
Новые случаи коронавируса за сутки:
- Барнаул – 27,
- Бийск — 8,
- Рубцовск – 8,
- Солтонский район – 6,
- Славгород – 5,
- Камень-на-Оби — 4,
- Павловский район — 4,
- Ребрихинский район – 4,
- Заринск — 3,
- Локтевский район — 3,
- Поспелихинский район — 3,
- Родинский район — 3,
- Топчихинский район — 3,
- Новоалтайск — 2,
- Калманский район — 2,
- Крутихинский район — 2,
- Кулундинский район — 2,
- Мамонтовский район — 2,
- Первомайский район — 2,
- Рубцовский район — 2,
- Третьяковский район — 2,
- Шелаболихинский район — 2,
- Алейск — 1,
- Бийский район — 1,
- Благовещенский район — 1,
- Бурлинский район — 1,
- Волчихинский район — 1,
- Заринский район — 1,
- Ключевский район — 1,
- Косихинский район — 1,
- Краснощековский район — 1,
- Курьинский район — 1,
- Немецкий национальный район — 1,
- Панкрушихинский район — 1,
- Советский район — 1,
- Табунский район — 1,
- Тальменский район — 1,
- Тогульский район — 1,
- Угловский район — 1,
- Усть-Пристанский район — 1,
- Хабарский район — 1,
- Целинный район — 1,
- Чарышский район — 1,
- Шипуновский район — 1.