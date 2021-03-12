Горняк22: Директор баскетбольного клуба «Барнаул» Виталий Мантлер рассказал о перспективах

Баскетбольный клуб «Барнаул» завершил первый этап чемпионата Суперлиги-2 на втором месте, отстав лишь на одно очко от «Тамбова». С 11 по 14 марта флагман алтайского баскетбола в ранге одного из фаворитов проведет матчи второго этапа. А затем начнется самое интересное – борьба за медали в плей-офф. О перспективах алтайских баскетболистов рассказал директор клуба Виталий Мантлер.

«Нужно побеждать в каждом матче»

– Виталий Викторович, давайте сначала подведем итоги первого этапа. Насколько вы удовлетворены результатами в «гладком» чемпионате?

– В целом итоги более чем позитивные. Из 20 матчей проиграли лишь пять. В начале сезона мы на такой результат не особо и рассчитывали, если честно. Но аппетит приходит во время еды, боролись за первое место, совсем немного нам не хватило. Были обидные поражения: где-то упустили победу, не забросили в концовке важные мячи.

– За счет чего команде удалось совершить такой скачок по сравнению с прошлым сезоном?

– Я бы не хотел сравнивать нынешнюю ситуацию в клубе с тем, как было раньше. Могу лишь говорить о том, что есть сейчас. У нас многое получается благодаря тому единению, которое есть в клубе. Получаем большую поддержку со стороны Министерства спорта. На нас никто не давит, что развязывает руки и позволяет занимать то место, на котором мы и находимся.

– Какую игру на первом этапе назвали бы лучшей, а какую и вспоминать не хочется?

– Самой приятной стала победа с разницей в одно очко в Чебоксарах. Возможно, с точки зрения статистики эта игра и не была самой лучшей, но она оказалась важнейшей в плане психологии. После Чебоксар наши парни поверили в свои силы и выдали победную серию. А самое обидное поражение случилось в заключительном матче с «БАРС-РГЭУ». Проиграли при такой поддержке зала. Мы понимали, что в случае победы всё равно не поднимемся на первое место, потому что липецкий клуб точно бы не выиграл в Тамбове. В этой связи мотивация, наверное, была чуть ниже. В итоге проиграли в концовке. Но это баскетбол, так бывает. Важно сделать выводы и двигаться вперед.

– Лидерство дало «Тамбову» право проведения матчей второго этапа. Какие цели ставятся перед нашей командой на этот выезд?

– Как и «Тамбов», мы подавали заявку в Российскую федерацию баскетбола на проведение второго этапа. В итоге в РФБ решили отдать это право по спортивному принципу: кто будет выше на первом этапе, тот и заберет себе этот тур. Естественно, поехать в Тамбов и отыграть четыре игры подряд – очень большое испытание. Но мы ставим перед собой максимальную задачу – победить в каждом матче.

«В плей-офф возможны сюпризы»

– Как оцените игроков, которые влились в команду уже по ходу сезона?

– Артём Лимонов – быстрый баскетболист с очень хорошим броском. Пока он не столь стабилен, как бы нам хотелось. Но, думаем, что Артём еще раскроется и добавит в результативности. Что касается Даниила Синегубова, то это, конечно, фундаментальный игрок. Он внушает уверенность партнерам, когда выходит на площадку. И у одного из наших лидеров, Алексея Чиликина, теперь есть возможность отдохнуть. Зачастую они вместе выходят на площадку, потому что Даниил может играть на разных позициях – как четвертого, так и пятого номера. Нужно сказать большое спасибо нашему партнеру – «FM-Продакшн», благодаря которому удалось пригласить Синегубова.

– Какие-то варианты усиления накануне плей-офф еще рассматриваете?

– Мы обсуждали на тренерском совете этот вопрос. Речь шла о том, что это может пойти как на пользу клубу, так и во вред. Потому что определенная командная химия уже сформировалась. Тех ребят, которые появились по ходу сезона, целенаправленно брали немного раньше, чтобы они влились в коллектив, поняли тот баскетбол, который прививает главный тренер. Поэтому сейчас вариантов усиления нет. Хотя не исключаю, что мы преподнесем соперникам какой-то сюрприз.

– Задачи «Барнаула» на текущий сезон не изменились?

– Нет, не изменились. Мы по-прежнему намерены быть в тройке призеров. Сделать это будет весьма непросто. Есть много сопутствующих факторов, которые могут повлиять на итоговый результат. Соперники в этом году очень ровные. Есть пять команд с высоким уровнем конкуренции. И есть еще три коллектива, которые могут преподнести в плей-офф большой сюрприз. И, естественно, чем выше будет наше место по итогам второго этапа, тем, наверное, более слабый соперник достанется в четвертьфинальной серии.

Барнаул

Алтайская правда