Горняк22: Битва за Олимпиаду: алтайские гимнасты начинают борьбу на чемпионате России

В Пензе сегодня стартует главный внутренний старт сезона по спортивной гимнастике.

Соревнования пройдут во дворце спорта «Буртасы» и завершатся 14 марта. В списках участников 95 мужчин и 75 женщин. Заявлены и алтайские атлеты: Денис Юров, Сергей Найдин, Кристина Стародубова и Арина Ищук. Все четверо будут выступать как в личном зачете, так и в составе команды Сибирского федерального округа. По итогам турнира будет сформирована сборная страны для участия в чемпионате Европы, который в конце апреля состоится в Швейцарии. Кроме того, национальный отбор станет определяющим в борьбе за путевки на летние Олимпийские игры в Токио.

Накануне стало известно, что чемпионат из-за болезни пропустит трехкратный чемпион мира, шестикратный чемпион Европы, а также серебряный призер летних Олимпийских игр 2016 года Никита Нагорный.

На фото: Денис Юров (слева) и Сергей Найдин.

Алтайская правда