ГОРНЯК22

Хорошие новости

Горняк22: Определился соперник «Динамо-Алтая» по полуфиналу Кубка Федерации

Мар 11, 2021
ГОРНЯК22 11.03.2021

Соперником дружины Александра Усачева по полуфинальной серии плей-офф Кубка Федерации стал клуб «Красноярские рыси».

Накануне с одинаковым счетом 4-1 завершились обе серии 1/4 финала Кубка Федерации. «Красноярские рыси» отправили в отпуск «Челны», а саратовский «Кристалл» оставил за бортом розыгрыша курганский «Юниор». Напомним, что «Динамо-Алтай» и «Чебоксары», занявшие по итогам регулярного первенства ВХЛ первое и второе места, попали в полуфинальную стадию автоматически.

На этом этапе «Динамо-Алтай» сыграет с коллективом из Красноярска, который занял самое низкое положение в турнирной таблице по итогам регулярного сезона. Соответственно, «Чебоксары» оспорят путевку в финал с «Кристаллом». Серии матчей продлятся до четырех побед. Первые две игры барнаульцы проведут дома 20 и 21 марта.

Напомним, что в регулярном первенстве хоккеисты «Динамо-Алтая» в матчах с «Красноярскими рысями» одержали шесть побед и потерпели два поражения.  

Фото: пресс-служба ХК «Динамо-Алтай».

Хоккей 

Алтайская правда

Похожая запись

Хорошие новости

Горняк22: Битва за Олимпиаду: алтайские гимнасты начинают борьбу на чемпионате России

Мар 11, 2021
Хорошие новости

Горняк22: Глава алтайского Минздрава оценил год работы в условиях пандемии

Мар 11, 2021
Хорошие новости

Горняк22: Российский экспорт полимеров в 2020 г. вырос на 74%

Мар 11, 2021

Статьи по теме

Общество

Горняк22: Глава алтайского Минздрава оценил год работы в условиях пандемии

Мар 11, 2021
Общество

Горняк22: Глава алтайского Минздрава оценил год работы в условиях пандемии

Мар 11, 2021
Общество

Горняк22: Власти Барнаула решили проблему пробки на Красноармейском-Ползунова

Мар 11, 2021
Общество

Горняк22: В Алтайском крае выросли продажи автомобилей

Мар 11, 2021

ГОРНЯК22

Сайт работает на WordPress | Тема: Newsup, автор Themeansar