Горняк22: Определился соперник «Динамо-Алтая» по полуфиналу Кубка Федерации

Соперником дружины Александра Усачева по полуфинальной серии плей-офф Кубка Федерации стал клуб «Красноярские рыси».

Накануне с одинаковым счетом 4-1 завершились обе серии 1/4 финала Кубка Федерации. «Красноярские рыси» отправили в отпуск «Челны», а саратовский «Кристалл» оставил за бортом розыгрыша курганский «Юниор». Напомним, что «Динамо-Алтай» и «Чебоксары», занявшие по итогам регулярного первенства ВХЛ первое и второе места, попали в полуфинальную стадию автоматически.

На этом этапе «Динамо-Алтай» сыграет с коллективом из Красноярска, который занял самое низкое положение в турнирной таблице по итогам регулярного сезона. Соответственно, «Чебоксары» оспорят путевку в финал с «Кристаллом». Серии матчей продлятся до четырех побед. Первые две игры барнаульцы проведут дома 20 и 21 марта.

Напомним, что в регулярном первенстве хоккеисты «Динамо-Алтая» в матчах с «Красноярскими рысями» одержали шесть побед и потерпели два поражения.

Фото: пресс-служба ХК «Динамо-Алтай».

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Алтайская правда