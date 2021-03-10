Горняк22: Для Татьяны Магденко из Славгорода и сегодня «сюрпляс» не представляет сложности

«Можно прокатиться?» – обратилась Татьяна к наставнику. Скучающие таксисты и прохожие сначала равнодушно наблюдали, как женщина сделала несколько кругов по площади.

Когда же она, затормозив, подняла велосипед на одно колесо и застыла на некоторое время в вертикальном положении без движения, скуку как рукой сняло! Дальше все с изумлением наблюдали, как хрупкая велосипедистка снова и снова демонстрировала сложный трюк, который на профессиональном языке называется «сюрпляс».

А встретились тогда бывший председатель районного комитета по спорту и тренер Виктор Иванович Фесенко и его бывшая воспитанница Татьяна Магденко, чтобы обсудить участие в очередном городском велопробеге. Виктор, один из организаторов веломарафонов в Славгороде, приехал на встречу на велосипеде…

Хорошая закалка

Для Татьяны Магденко и сегодня «сюрпляс» не представляет сложности, ведь, будучи еще школьницей, она уже участвовала в велогонках вместе с титулованными спортсменами международного класса. В школьные годы Татьяна Магденко (в девичестве Липовая) из Славгорода не расставалась с велосипедом. С 11 лет она занималась велоспортом и сумела добиться больших успехов в юношеской возрастной группе. Хорошую закалку она получила на всю жизнь.

Татьяна с малых лет была очень подвижным ребенком. Она вспоминает, что с детсадовского возраста редко когда ходила пешком, все расстояния преодолевала бегом. С четырех лет маленькая Таня села на подростковый двухколесный велосипед, а в пять уже уверенно справлялась со взрослым велосипедом.

Когда в школу № 15, где училась Татьяна, пришел тренер отбирать школьников в секцию по велоспорту, 11-летняя девочка без раздумий записалась в группу.

– В первый год на велосипед мы не садились, тренировки проводились по общей физической подготовке (ОФП), – делится воспоминаниями Татьяна. – А через несколько месяцев я принимала участие в своих первых краевых соревнованиях по ОФП, где заняла первое место.

В 12 лет Татьяна вошла в состав краевой юниорской сборной по велоспорту. С тех пор жизнь славгородской школьницы была связана с тренировками, спортивными сборами, соревнованиями, всероссийскими и всесоюзными победами. С большой теплотой вспоминает Татьяна своих тренеров. Говорит, не раз хотела бросить спорт, но тренерам всегда удавалось найти нужные слова, и вот она снова мчалась вперед за очередной победой, оставляя далеко позади себя соперников. В Славгороде будущую чемпионку разглядел тренер Виктор Фесенко, а в сборной края к соревнованиям юную спортсменку готовил Николай Гиганов. Их усилия не прошли даром. В 15 лет Татьяна выполнила норматив на звание мастера спорта. Ее результат был десятым по России. За высокие показатели девушка получила в награду профессиональный шоссейный велосипед.

– Для меня было большой гордостью привезти в родной город такой дорогостоящий подарок, – говорит бывшая велогонщица.

Хотя спортивную карьеру Татьяна закончила еще в лиге юниоров, однако спортивная закалка помогает всю жизнь. Сейчас, например, она выручает в профессии. Татьяна занимается реставрацией мягкой мебели (работает по программе самозанятости). Она сама разбирает и собирает мягкую мебель, шьет чехлы.

– Каждый диван имеет свои особенности и сложности, к тому же эта деятельность требует определенных физических усилий. Здесь и выручает хорошая физическая подготовка и умение доходить до финиша.

Стремиться к цели

Спортивное прошлое научило Татьяну не опускать руки перед трудностями. Как когда-то в велогонках, где юная спортсменка умела на последнем отрезке многокилометровой трассы выбиться вперед и прийти к финишной ленте первой, так и в жизни она всегда уверенно и упорно стремится к своей цели. Сейчас она каждый раз выигрывает свое личное соревнование, когда берется за очередную мебельную конструкцию.

Спорт из жизни Татьяны совсем не ушел. Теперь это любимое занятие всей семьи. Муж Татьяны Михаил приучил ее к лыжам. Зимой супруги Магденко проходят на лыжах по несколько километров. Вместе с детьми по выходным катаются на коньках. Старшая дочь Дарья в школе занималась художественной гимнастикой. Сейчас она живет в Тюмени и уже вместе со своей семьей также предпочитает спортивный досуг. 18-летняя дочь Мария увлекалась спортивной гимнастикой, а 15-летний Иван отчасти унаследовал страсть к велосипедам. Он занимается велосипедным фристайлом и скейтбордингом. Сама Татьяна садится время от времени на велосипед, теперь уже просто для души, и каждый раз, когда в городе проводятся велопробеги, приуроченные к праздничным датам, регулярно принимает в них участие.

Свой подаренный за спортивные достижения велосипед Татьяна помнит до сих пор, но на сегодняшний день в жизни бывшей спортсменки есть и другие, не менее значимые для нее подарки. Самым главным она считает свою семью – мужа, с которым они идут по жизни рука об руку вот уже 25 лет, и своих детей. К 8 Марта они неизменно готовят подарки для хозяйки дома и семьи. Традиционно в праздничный день курьер доставляет Татьяне цветы – это от старшей дочери Дарьи. Кроме цветов желанным подарком для Татьяны могут быть дрель, шуруповерт или сверла – то, что нужно для работы. Наряду с этим она не отказалась бы и от набора красивой посуды. И то и другое может порадовать хрупкую и сильную женщину, которая и сегодня живет и работает в спортивном режиме.

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Новости Славгорода

Алтайская правда