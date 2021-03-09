Горняк22: Российский лыжник Большунов с одной палкой финишировал на полтиннике чемпионата мира

Скандалом и слезами завершилась воскресная гонка на 50 км на чемпионате мира по лыжам. Российская надежда Александр Большунов чуть не стал победителем на полтиннике, потом, вроде бы, окончательно занял третье место, но в результате стал серебряным призером.

Российский лыжник Александр Большунов, который уже завоевал золотую медаль на этом чемпионате, хотел сделать золотой дубль. И для это у него были все шансы. Он грамотно разложил свои силы на всей дистанции, все время держался в группе лидеров, где, кстати, кроме него были только норвежцы. А перед выходом на финишную прямую вырвался вперед.

Но Йоханесс Клебо сумел подхватить ускорение Большунова, однако опередить соперника ему не удалось, и он попытался протиснуться сбоку, по внешнему радиусу. Но этот маневр закончился плачевно для российского гонщика: толкаясь, Клебо задел палку Большунова, и она сломалась. В результате Александру пришлось последние десятки метров перед финишом ехать с одной палкой. Соотвественно, его обошел Клебо, а также еще один норвежец, который с радостью воспользовался возможностью обогнать "однопалочного" россиянина.

На финише Большунов, который стал только третьим, с злостью швырнул поломанную палку, сел на снег и просто разрыдался.

Российская сторона подала протест на действия Клебо. Судьи долго совещались и приняли справедливое решение — дисквалифицировали норвежца.

В итоге Большунов поднялся на ступеньку вверх и стал вторым. Но как заметил российский лыжник: «Победителем должен быть либо Йоханнес, либо я, но не Иверсен. Меня решение о дисквалификации не удовлетворило, оно для меня бессмысленно».

Алтайская правда