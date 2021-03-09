Горняк22: Алексей Смертин выиграл 42-километровый марафон на льду Байкала

Алексей Смертин стал победителем экстремального марафона «За сохранение чистых вод» на Байкале. Он преодолел 42 километра по снегу или льду при низкой температуре, которая доходила до -25, и стал первым.

В 45 лет бывший капитан российской футбольной сборной выиграл Байкальский ледовый марафон, одну из самых сложных гонок в мире, которая ежегодно проводится на замерзших водах озера. Он преодолел расстояние за 3 часа 29 минут.

Алексей Смертин признался на свой страничке Instagram, что было очень тяжело бежать по байкальскому льду c одного берега на противоположный. Но он гордится тем, сумел это сделать.

«Я безумно счастлив, потому что получилось стать первым в другом виде спорта. Испытываю гордость и благодарность ко всем, кто поддерживал меня», — сказал Алексей.

Фото со страницы А. Смертина в Instagram

Алтайская правда