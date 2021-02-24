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Горняк22: 7 борцов из Алтайского края завоевали медали на первенстве СФО

Фев 24, 2021
ГОРНЯК22 25.02.2021

В первенство СФО по греко-римской борьбе памяти заслуженного тренера РСФСР Федора Храмцова алтайские спортсмены завоевали 7 медалей. Турнир прошел в Барнауле накануне 23 февраля.

В турнире участвовали девять регионов, в общей сложности 180 участников в возрасте до 21 года. Самой многочисленной была делегация из Новосибирска. 

За медали, а также за путёвки на первенство России, которое стартует через две недели в Хабаровске, спортсмены боролись в 10 весовых категориях.

На счету алтайских борцов 7 медалей. Одна из них самого высшего достоинства —  золотая. Ее завоевал Сунер Конунов  в весовой категории до 55 кг. Также в активе  спортсменов из Алтайского края  —  две серебряных и четыре бронзовых медалей. 

В неофициальном командном первенстве лидерство ожидаемо захватили гости из Новосибирска. Борцы из соседнего региона пять раз поднимались на высшую ступеньку пьедестала почета.

Фото: Вадим Вязанцев / Алтайский спорт

Алтайская правда

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