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Горняк22: Непобежденный алтайский боксер Дмитрий Кулаков добился очередного успеха на ринге

Фев 24, 2021
ГОРНЯК22 25.02.2021

Барнаулец Дмитрий Кулаков провел пятый бой на профи-ринге. 21 февраля он выступил на вечере бокса в Новосибирске, где встретился с Алексеем Тухтаровым из города Каменска-Уральского.

Соперник Дмитрия является выходцем из кикбоксинга и тайского бокса. В его послужном списке есть титул чемпиона Европы, а также медали Кубка мира по кикбоксингу. Тем не менее, бой проходил под диктовку нашего земляка, который имеет за плечами богатый опыт выступлений в любительском боксе. Барнаулец выиграл единогласным решением судей.

Таким образом, Кулаков одержал четвертую победу подряд в профессиональной карьере. Еще в одном поединке с его участием судьи определили ничью.

 

Бокс 

Алтайская правда

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